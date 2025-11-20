１１月１６日、宇都宮市で全国からおよそ５千人のランナーが参加したマラソン大会が開かれ、選手たちが秋晴れの下、宇都宮路を駆け抜けました。 その中に、特別な思いで大会に臨んだ小学生がいます。 「走りたい」 小児がんと闘いながらゴールを目指したランナーを追いました。 颯爽と走るこちらの男の子。芳賀町に住む小学６年生、本田慶幸さんです。 慶幸さんは今、抗がん剤による治療を続け胸に