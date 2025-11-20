プロ野球・オリックスの杉本裕太郎選手が自身のSNSを更新。ともに写真に収まったドジャース・山本由伸投手の姿に、ファンからも驚きの声があがりました。杉本選手は19日夜にインスタグラムのストーリーズを更新。「世界一おめでとうぶどうジュースで乾杯」と言葉が添えられた写真には、山本投手、オリックス・宗佑磨選手、福田周平選手、杉本選手が笑顔で収まります。私服姿でそれぞれグラスを手にしており、テーブルの中央には