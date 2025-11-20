犬が『顔をカキカキする』理由５選 犬が顔をカキカキするとき、どのような理由が考えられるのでしょうか。ここでは犬が顔を掻いているときに考えられる理由を紹介します。 1.かまってほしい 飼い主の近くにやってきて顔を掻いているときは、飼い主の注意を引こうとしている可能性が考えられます。 「そろそろかまってほしいな」「撫でてほしいな」とアピールする方法として、顔をカキカキして見せる犬も少なくありませ