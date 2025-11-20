大谷へのリスペクトを示した上でロハスは、心境を語った(C)Getty Images球界屈指のスーパースターとともに“生きる”。そこにはあらゆる想いがある。現地時間11月16日、ベネズエラのポッドキャスト番組『Escuela de Nada』に、ドジャースのワールドシリーズ連覇に貢献したミゲル・ロハスがゲスト出演。有終の美を飾った2025年シーズン終了後にFAとなった36歳のベテランは、同僚だった大谷翔平に対する想いを口にした。【写真】