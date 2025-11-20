ラーメン店「一風堂」を運営する力の源ホールディングスは、「IPPUDO ESPAÑA Barcelona Diputació店」を10月6日に開業した。スペインでの初号店となる。定番の「白丸元味」「赤丸新味」に加え、「担々麺」と「ベジラーメン」を提供する。アラカルトやドリンクも揃える。同社は国内で地方や訪日需要に対応した出店を進め、海外では新規エリア進出や新業態導入など多角化を図る方針。場所はスペイン・バルセロナ市アシュン