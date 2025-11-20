エクスペディア（Expedia）は、「ブラックフライデーセール」を11月20日から12月3日まで実施する。国内・海外の対象ホテルと航空券+宿泊のパッケージ予約の会員価格を最大50％割り引く。対象者はエクスペディア リワーズ会員とアプリ利用者。旅行期間は2026年12月30日まで。設定ホテルと割引価格の一例は、ステイホテルワイキキが21,557円から、Hanok Hotel DAAMが12,713円から、グランドセンターポイントスクンビット55が15,033円