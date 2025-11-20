アップル（Apple）は、2025年の「App Store Awards」のファイナリスト45作品を発表した。iPhone、iPad、Macなど12のカテゴリーで優れたアプリとゲームが選ばれている。 iPhoneゲームに「ポケカ」、Macゲームに「アサクリ」「サイバーパンク」 今年のファイナリストは、合計12種類のカテゴリーから選出された。 「ベストiPhoneゲーム」のファイナリストには、ポケモンカ