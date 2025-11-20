日本と中国の緊張関係が高まっている。そもそも事の発端は、薛剣・中国大阪総領事の「その汚い首を躊躇なく切り落とす」というXの投稿。ICU教授のスティーブン・R・ナギさんは「中国は鹿を指して馬だと言い張る行為をしている。日本はこの戦略に乗せられずにうまく切り返せば、世界の中国離れは加速する」という――。中国の習近平共産党総書記、国家主席（写真＝Palácio do Planalto／Alan Santos／PR／Roman Kubanskiy／CC-