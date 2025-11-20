タレントの板野友美さんは11月19日、自身のInstagramを更新。娘の誕生日を祝う豪華な親子ショットを公開しました。【写真】板野友美＆娘のかわいい姿「可愛い。ミニオン！」「ベビちんBirthday trip」と題し、娘4歳の誕生日を祝った際の「DAY2」のプライベートショットを11枚載せている板野さん。タレントのおのののかさん親子とと共に「ミニオンになってUSJ」に行ったようです。1枚目は4人の集合ショットで、かわいらしさが際立っ