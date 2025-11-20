兵庫県豊岡市では、名産の出石焼でかたどった来年の干支の置物作りが行われています。江戸時代から続く伝統工芸の出石焼。兵庫県豊岡市の窯元では、新たな年に向けて来年の干支・午の置物作りがピークを迎えています。様々な工程を経て、最終的に１３００℃近い高温で丸１日焼くと、出石焼らしい白磁を生かした上品でなめらかな手触りに仕上がります。午は、躍動感や筋肉の動きを再現したデザインで、１歩１歩、歩みを進め