11·î13Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËÊüÁ÷¤·¤¿¡Ö¥«¥ó¥Ö¥ê¥¢µÜÅÂ¡×¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢¡Ö¹çÀ®Á¡°Ý¥á¡¼¥«¡¼¡ÈÅì¥ì¡É¡×¡£¡ÚÆ°²è¡Û¶ì¶­¤Î¶È³¦¤«¤éÂçµÕÅ¾¡ª Åì¥ì Á¡°Ý¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ÎÁ´ËÆ¥æ¥Ë¥¯¥í¥Ò¥Ã¥ÈÂ³¡¹¤ÎÎ¢Â¦¡Á¡Ö100Ç¯´ë¶È¡×¶Ã°Û¤Î³«È¯ÎÏÅìµþ¡¦½ÂÃ«¶è¤Î¡Ö¥æ¥Ë¥¯¥í¡×¸¶½ÉÅ¹¡£µÒ¤¬¤Ò¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¼¡À¤Âå¤ÎËÉ´¨¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡Ö¥Ñ¥Õ¥Æ¥Ã¥¯¡×¤À¡£±©ÌÓ¤Î¹½Â¤¤ò¿Í¹©Åª¤Ëºî¤ê½Ð¤·¤¿ÃæÌÊ¤¬¡¢¶Ã°ÛÅª¤Ê·Ú¤µ¤ÈÊÝ²¹À­Ç½¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤¿¡£±©ÌÓ¤ËÊÑ¤ï¤ë¿·¤¿¤ÊÁÇºà¤È¤·¤Æ10Ç¯±Û¤·