長崎県長崎市では『ポケモン GO』の大規模リアルイベント「Pokemon GO ワイルドエリア：長崎」（Pokemonの「e」はアクサンテギュ付き、以下同）が11月7日（金）から11月9日（日）までの3日間開催されました。世界中から最低でも3万人のトレーナーが長崎市に集まり、中には『ポケモン GO』をきっかけに交際し、結婚した海外カップルもハネムーンとして来日しました。【写真】ハネムーンの様子は？「Pokemon GO ワイルドエリア：