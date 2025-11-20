KDDIと沖縄セルラーは、オンライン専用プラン「povo2.0」において、24時間分の使い放題と、LUSHのギフトカードのセットの提供を開始した。利用料は2280円。2026年1月22日9時30分まで。 実店舗で使えるギフトカードとデータのセット 「【期間限定】LUSHギフトカード 2,000円分+データ使い放題(24時間)」は、ナチュラルコスメブランド「LUSH（ラッシュ）」の店舗で利用できる2000円分