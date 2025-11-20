ロッテは12月12日に全国32劇場で公開するドキュメンタリー映画「MARINESDOCUMENTARY2025すべての敗れざる者たちへ」のナレーションを俳優のピエール瀧（58）が担当すると発表した。作品は長いペナントレースを戦う選手が語る野球選手としての言葉や、チームがどのようにシーズンに挑んできたのか、どのように1年間を戦い抜いてきたのか、チームの様々な姿を描くドキュメンタリー映画。ナレーションを務めるピエール瀧