大阪市西淀川区で住宅計５棟が焼ける火事があり、現在も消火活動が続いています。午前８時半ごろ、大阪市西淀川区中島１丁目で「２階から煙がでている」と近くに住む人から通報がありました。警察などによりますと、現場は住宅が隣接する密集地で、消防車３９台とヘリ１機が出動し、現在も消火にあたっています。この火事で木造２階建ての住宅など計５棟、約１５０平方メートルが焼けたということです。けが人や逃げ遅れ