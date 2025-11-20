ロッテは20日、12月12日（金）に全国32劇場で公開するドキュメンタリー映画「MARINES DOCUMENTARY 2025 すべての敗れざる者たちへ」のナレーションを俳優のピエール瀧さんが担当することになったと発表した。この作品は、長いペナントレースを戦う選手が語る野球選手としての言葉や、チームがどのようにシーズンに挑んできたのか、どのように1年間を戦い抜いてきたのか、チームの様々な姿を描くドキュメンタリー映画。▼ ピエ