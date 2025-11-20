回収された中国製のプラスチック玩具銃（静岡・南署提供）静岡南署は20日までに、本物の拳銃と同様に殺傷能力を持つ2丁の玩具銃を所持したとして、銃刀法違反容疑で静岡市葵区の無職男性（77）を書類送検した。男性は「インターネット通販で別の物を購入したところ、間違って送られてきた」などと説明しているという。書類送検は19日。署によると、玩具銃は回転弾倉式でプラスチック製。箱に入ったまま未使用の状態だった。昨