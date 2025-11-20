「東京デフリンピック」の男子ハンマー投げで日本勢が表彰台を独占。日の丸を掲げる金メダルの遠山莉生（中央）、銀メダルの森本真敏（左）、銅メダルの石田考正＝20日、大井ふ頭中央海浜公園陸上競技場聴覚障害者の国際スポーツ大会「東京デフリンピック」第6日は20日、大井ふ頭中央海浜公園陸上競技場などで行われ、陸上男子ハンマー投げは初出場の遠山莉生（筑波大）が60メートル19をマークし、金メダルに輝いた。4大会出場の