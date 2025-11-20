ÃËÀ­¥Ç¥å¥ª¡ÖDEUX¡Ê¥Ç¥å¡¼¥¹¡Ë¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥­¥à¡¦¥½¥ó¥¸¥§¤µ¤ó¤¬¡ÈÉÔ²Ä²ò¤ÊºÇ´ü¡É¤ò·Þ¤¨¤Æ30Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤¿¡£¡Ú²èÁü¡Û23ºÐ¤Ç¡ÈÉÔ²Ä²ò¤ÊºÇ´ü¡É¡ÄÀ¸Á°¤Î¥­¥à¡¦¥½¥ó¥¸¥§¤µ¤ó¥­¥à¡¦¥½¥ó¥¸¥§¤µ¤ó¤Ï1995Ç¯11·î20Æü¡¢23ºÐ¤Î¼ã¤µ¤Ç¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤¿¡£Åö»þ¤Ï¤È¤¢¤ë¥Û¥Æ¥ë¤Î°ì¼¼¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾õÂÖ¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¡¢ÆÍÁ³¤Îë¾Êó¤¬´Ú¹ñÃæ¤ËÂç¤­¤Ê¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿¡£1972Ç¯4·î18ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î¥­¥à¡¦¥½¥ó¥¸¥§¤µ¤ó¤Ï¡¢1993Ç¯¤Ë¥¤¡¦¥Ò¥ç¥ó¥É¤ÈDEUX¤ò·ëÀ®¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼