トランプ米大統領/Win McNamee/Getty Images（CNN）性犯罪で起訴され勾留中に死亡した富豪ジェフリー・エプスタイン元被告をめぐり、トランプ米大統領は19日、司法省に対し関連文書すべてを公開するよう指示する法案に署名した。SNSへの投稿で明らかにした。トランプ氏はSNSに長文を投稿。文書の公開は議会を通じて推進した透明性向上の取り組みの一環だと強調する一方で、エプスタイン元被告と過去に交流のあった民主党員らを批判