茂木敏充外務相は20日、参院外交防衛委員会に出席し、中国政府が日本への渡航を控えるよう注意喚起していることについて、「この1カ月で日本の治安がそんなに悪くなったのか。治安がいい国であるのは間違いない。夜に誰でも一人でも安心して外出できる国は少ない」と述べて、日本が安全な国だと強調し、中国政府の対応に疑問を呈した。一方で、「中国との間に懸案や課題があることは事実だ。様々なレベルでしっかりと協議を行い、