熊本県玉名市の園児たちに、地元特産の早生ミカンが贈られました。 【写真を見る】ブランドミカン『草枕』地元の保育園児たちにプレゼント「たくさん食べてたくさん遊んで」熊本県玉名市 玉名市柑橘振興協議会 蔵原隆浩会長「おいしいミカンです。これを食べてたくさん遊んでください」 保育園児たちに贈られたのは、糖度が12度以上ある玉名産のブランドミカン「草枕」です。 地元のミカンの魅力を知ってもらおうと、生産