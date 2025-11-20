【モデルプレス＝2025/11/20】乃木坂46の元メンバーでアーティストの真洋（mahiro）が11月19日までに、自身のInstagramを更新。イメージチェンジした髪型を公開した。【写真】元乃木坂46メンバー「過去1短い」イメチェン姿◆真洋（mahiro）、イメージチェンジ報告真洋は「髪過去1短い」とコメント。白いヘソ出しトップス姿のピラティス後の写真を公開し、肩にかかるミディアムから肩上の長さにイメージチェンジした髪型を披露した