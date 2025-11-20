今日20日朝の近畿は、大阪など多くの所でこの秋一番の冷え込みとなりました。日中の最高気温は昨日19日よりも高くなる所が多いものの、空気はヒンヤリしたままでしょう。22日(土)からの3連休は、比較的過ごしやすくお出かけ日和の所が多いですが、連休明けは短い周期で気圧の谷が近づき、25日(火)と27日(木)は雨の所があるでしょう。今日20日朝近畿はこの秋一番の冷え込み3地点で0℃未満上空に残る寒気や放射冷却現象の影響で