フランス・パリからイタリア・ミラノに移住した元フジテレビの中村江里子アナウンサーが日本時間２０日までに自身のインスタグラムを更新。美しい景色と夫婦ショットを公開した。中村アナは「毎日があっという間に過ぎる。１０日ほど前の週末。ミラノで夫と２人きり。Ｍｉｌａｎｏから車で１時間ほどのＢｅｒｇａｍｏへ。北イタリアで１番美しい街と言われています」と記し、紅葉が美しい北イタリアの都市・ベルガモでの絵画