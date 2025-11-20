20日も東海地方は上空に強い寒気が流れ込み、2日続けて今シーズン一番の寒さとなりました。20日朝の最低気温は岐阜で2.5℃、名古屋で3.5℃など12月中旬並みの寒さで、2日連続で今シーズン一番の冷え込みとなりました。街の人ら：「今日は寒いので、温かい飲み物を飲みたいと思って」「風邪をひかないように、（防寒対策を）ちゃんとそろえてきました」20日は高気圧に覆われるため日中は各地で晴れとなり、予想最