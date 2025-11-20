１６日、朝日に照らされた麗江古城の万古楼と玉竜雪山。（麗江＝新華社配信／徐俊）【新華社麗江11月20日】中国雲南省麗江市の玉竜雪山は、朝日に照らされた山頂が金色に輝く絶景の観賞期を迎えている。獅子山展望台や黒竜潭公園、甘海子風景区では早朝から観光客や写真愛好家が集まり、雄大な風景をカメラに収めている。（記者/孫敏）１５日、甘海子風景区で湖に映る山影を楽しむ観光客。（麗江＝新華社配信／徐俊）１６日、黒