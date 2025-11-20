大相撲の東十両14枚目、紫雷（33＝木瀬部屋）が20日、休場した。すくい投げで敗れた11日目の嘉陽戦で左脚を痛め、車椅子で運ばれていた。休場は2022年初場所以来、4度目。12日目の対戦相手、西ノ龍は不戦勝となる。今場所の紫雷は11日目を終えて5勝6敗で、このまま再出場しなければ来場所の幕下転落が確実な状況だ。