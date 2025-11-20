シリーズSDGs「地球を笑顔にするウイーク」です。環境にやさしい燃料として世界中で開発が進むバイオエタノール。技術は燃料以外の使い道にも広がっています。颯爽と走るこの車、実は燃料に秘密が…記者「バイオ燃料で走る車が、いま、街の中を走行しています」植物を原料とする国産のバイオ燃料で走っているんです。「バイオ燃料」は、車が走る際に排出される二酸化炭素を原料である植物が育つ過程で光合成によって吸収。「実質的