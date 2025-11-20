障害者が利用するマッチングアプリを使って、ぼったくり営業を繰り返していたとみられるグループが摘発された事件で、警視庁は新たに男女3人を逮捕しました。逮捕されたのは、東京・新宿区の無職・池田琉之介容疑者（22）ら男女3人です。3人は今年5月、マッチングアプリで知り合った男性（20代）を渋谷のバーに誘い出し、飲食代金などとして現金や金のネックレスなどあわせて720万円分をだまし取った疑いがもたれています。警視庁