那覇市にあった認可外保育施設「緑のすず乃保育園」＝閉園＝で2022年7月、一時預かり保育中の生後3カ月の男児が心肺停止状態になり、その後死亡した事案で、沖縄県警は20日、必要な保護を怠ったとして、保護責任者遺棄容疑で当時の園長だった60代の女性を書類送検した。書類送検容疑は22年7月30日、男児を十分に監視せず、異変が生じたことを認識した後も、応急救護や適切な診察、治療を受けさせるなどの必要な保護をしなかっ