ラオスを公式訪問中の天皇皇后両陛下の長女・愛子さまは、高速鉄道に乗り、古都ルアンパバーンへ向かわれた。青いパンツスーツ姿で古都へ現地3日目の朝、青いパンツスーツの愛子さまは、首都ビエンチャンの駅から古都ルアンパバーンに向かう高速列車に乗り込まれた。世界遺産に登録されたルアンパバーンは、王制時代の伝統やフランス植民地時代の街並みを残すメコン川沿いの古都で、愛子さまは、晩さん会で「父も訪れたルアンパバ