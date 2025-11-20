私はナツメ。夫のカズキとのあいだには幼稚園に通う娘が2人（年長のハナ、年少のリン）います。ひとりで義実家へ行くようになったカズキでしたが、用事が済むとすぐに帰宅してきます。そんなある日、私のスマホに義母から着信がありました。恐る恐る電話に出ると「もっとカズくんをゆっくりさせてあげて！」と言われ、私は困惑してしまいました。どうやら義母はカズキがすぐに帰ってしまうのが不満なようで、私が「早く帰ってきて