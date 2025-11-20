安定した仕事や生活を送っていても、「このままでいいのだろうか」とふと立ち止まり変化しようと考える人は少なくありません。現在Webメディアのオトナサローネにて連載されている漫画『人生大逆転・社会人から医学部に』（作者：たこやきまことさん）は、そんな迷いの中、思い切ってリスタートを決意した女性の奮闘と恋に揺れ動く女心を描いています。【漫画】『人生大逆転・社会人から医学部に』（全編を読む）主人公・汐見さつ