男前すぎる豆腐がSNS上で大きな注目を集めている。【写真】醤油かけたら出てきた文字は……「男」！「お豆腐に醤油かけたら『男』って浮かび上がってきたんだけど何これ？wwwww」と件の豆腐を紹介したのはアイドルユニット「Palette Parade」メンバーの夏目志穂さん（@shiho_parepare）。男前豆腐店株式会社（京都府南丹市）が製造・販売する「特濃ケンちゃん」。ウインクする男前が描かれた個性的なパッケージだが、国産大豆を使