＜CMEグループ・ツアー選手権事前情報◇19日◇ティブロンGC（フロリダ州）◇6734ヤード・パー72＞勝みなみが胸を高鳴らせている。米ツアー3年目にして、ようやくたどり着いた最終戦。ポイントランキング上位60人しか出場できない舞台に、初めて名を連ねた。【写真】ツアー初優勝者は超豪華なロレックスをゲット！キャリアハイのシーズンだった。トップ10入りは6回。「AIG女子オープン」（全英）では2位、「ビュイックLPGA上海」