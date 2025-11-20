＜大王製紙エリエールレディス初日◇20日◇エリエールゴルフクラブ松山（愛媛県）◇6595ヤード・パー71＞国内女子ツアーの第1ラウンドが進行している。年間女王を狙う佐久間朱莉が前半を4バーディ・ボギーなしで回り、4アンダー・2位タイで後半に入っている。【写真】暖かそう…耳当てをする季節となりました5アンダー・単独首位に木村彩子。1打差2位タイに佐久間とペ・ソンウ（韓国）、2打差4位タイには2週連続優勝がかかる脇