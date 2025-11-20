＜ダンロップフェニックス初日◇20日◇フェニックスカントリークラブ（宮崎県）◇7117ヤード・パー70＞国内男子ツアーの第1ラウンドが進行している。2014年大会覇者の松山英樹は前半を2バーディ・1ボギーで回り、1アンダー・12位タイでハーフターンしている。【LIVE写真】松山英樹、後輩のプレーにこの笑顔！3アンダー・首位タイに生源寺龍憲、大槻智春、前田光史朗。1打差4位タイに石川遼、今平周吾、平田憲聖、蝉川泰果、佐藤