きのう午後、山形県尾花沢市で女性がクマに襲われる被害がありました。 【画像】女性がクマに襲われた現場 クマは柿の木からいきなり降りてきて女性を襲ったと見られていて、女性は顔などにけがをしていますが命に別状はないということです。 柿の木の下に箱罠を設置しています。きのう午後５時２０分ごろ、尾花沢市北郷で、「家族がクマに襲われた血が出ている」と警察に通報がありました。 女性は７７歳で、柿の木の