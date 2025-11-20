２０日、中区の幟町公園付近でサルが目撃されました。警察は１８日に目撃されたサルと同じ個体とみて行方を追っています。 古武家朋哉記者「サルは広島の中心部で目撃されました。情報によるとマンションと公園に入っていきました」 警察によりますと午前７時４０分ごろ、中区の幟町公園付近で「サルが徘徊していた」と目撃者から交番に届け出がありました。 警察が駆け付けるとサルは建物の雨どいやベランダをつたって移動して