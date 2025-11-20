福岡県警門司署は20日、北九州市門司区栄町2番付近の路上で18日午後9時30分ごろ、通行中の女性が見知らぬ男からつきまとわれる事案が発生したとして、防犯メールで注意を呼びかけた。男は身長165くらい。黒色ダウンを着てフードを頭からかぶり、黒色長ズボンを着用し白色マスクをしているという。