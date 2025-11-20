福岡県は20日、県内の定点医療機関から報告された10〜16日のインフルエンザの感染者数が前週比1・63倍の2549人だったと発表した。1医療機関当たり20・89人。30人を超えれば、前週出した注意報を警報に切り替える。両頰などに赤い発疹が出る伝染性紅斑（リンゴ病）は前週比1・18倍の87人で27週連続の警報レベル。新型コロナウイルスの感染者数は前週比0・73倍の110人だった。