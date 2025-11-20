今年10月、新潟県長岡市内のコインランドリーから消毒液など9点を盗んだ疑いで南魚沼市のパート従業員の男が逮捕されました。窃盗の疑いで逮捕されたのは、南魚沼市上十日町のパート従業員の男(40)です。男は10月23日、長岡市内のコインランドリーから手指消毒液や壁に設置されていた造花や花瓶など9点（時価合計約1000円相当）を自身の手提げ袋に入れて盗んだ疑いが持たれています。店舗の管理者が被害に