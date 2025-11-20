ボージョレ・ヌーボーの販売が解禁され中区のデパートにも商品が並びました。 木庭行人記者「とてもいい匂いがします。ブドウの芳醇な香りが鼻に抜けています」 中区のそごう広島店では１０種類のボージョレ・ヌーボーが並びました。 こちらは日本人の醸造家がつくったもので樹齢７０年から９５年のぶどうを使用し、深みのある味わいが特徴です。 そごう広島店では円安の影響で値上