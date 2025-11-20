１８日にサルが出没した広島市中心部で再びサルが目撃され、警察が注意を呼び掛けています。■大江芳樹記者 リポート「目撃者によると、電線をつたって公園近くまで来たサルは、こちらの電柱から建物の方へと飛び移ったということです」警察によると、20日午前7時半ごろ、広島市中区の幟町公園付近で「サルが徘徊している」と近くの交番に通報がありました。サルは1匹で、建物の雨どいやベランダを伝って移動したのち、