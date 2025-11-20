¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ(JFA)¤È¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢2025Ç¯11·î10Æü¤ËJFA¡¦¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½2026¡×¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¶¦Æ±È¯É½²ñ¤ò³«ºÅ¡£¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤è¤ê¡¢¿·¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Î³«È¯ÇØ·Ê¤ª¤è¤Ó¥³¥ó¥»¥×¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¸åÈ¾¤Ë¤Ï¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢SAMURAI BLUE(¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½)¤ÎÆîÌîÂó¼ÂÁª¼ê¡¢µ×ÊÝ·ú±ÑÁª¼ê¡¢ÃæÂ¼·ÉÅÍÁª¼ê¤¬ÅÐÃÅ¡£¿·¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ò½é¤á¤Æ¸«¤¿¤È¤­¤Î´¶ÁÛ¤ä¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò¸ì