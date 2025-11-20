「Desktop Mate」はPCの画面上にキャラクターを表示してアニメーションや反応を楽しんだりアラーム機能を使ったりできるアプリです。2025年11月20日(木)には人気キャラクターの花隈千冬をデスクトップに呼び出せるDLC「Desktop Mate 花隈千冬 DLC」がリリースされたので、実際に使ってみました。Steam：Desktop Mate 花隈千冬 DLChttps://store.steampowered.com/app/3941630/Desktop_Mate__DLC/Desktop Mateは基本無料のアプリで