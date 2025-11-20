大分県国東市特産の「姫だこ」を使った新商品のおにぎりが、県内のコンビニで発売されることになり、関係者が19日に市役所で完成を報告しました。 【写真を見る】国東特産「姫だこ」がおにぎりに大分県内のセブン-イレブンで販売へ 商品を考案したセブン‐イレブン・ジャパンの関係者が国東市役所を訪れ、松井市長に完成を報告しました。商品はしょうゆや砂糖などシンプルな味付けで、タコ本来のうま味を生かしていて、期間限