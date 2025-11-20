２０日の東京外国為替市場の円相場は円売り・ドル買いの動きが強まり、一時、１９日午後５時から２円程度下落し、１ドル＝１５７円４０銭台をつけた。高市政権の積極的な財政政策が財政悪化につながるとの懸念や日米の金利差が意識され、今年１月以来、約１０か月ぶりの円安・ドル高水準となっている。１９日のニューヨーク市場で対ドルの円相場は一時、１５７円１０銭台まで下落した。１２月の次回の連邦公開市場委員会（ＦＯ