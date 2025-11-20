オフィスにパソコンが欠かせないものになって久しい今日。職場に広くパソコンが導入されたのは1990年代に入ってからのことですが、映像はその10年前、1982年11月に開催されたオフィス用コンピュータの見本市の様子です。当時のニュースはこう伝えています。 【写真を見る】1982・最新コンピュータ事情【昭和57年・1982】～RKKニュースミュージアム～ 熊本 「オフィスコンピュー